Piqué, Ronaldo e Kaká presentano Kings World Cup Nations in Brasile

Gerard Piqué e le icone del calcio brasiliane Ronaldo Nazário e Kaká hanno presentato ufficialmente la Kings World Cup Nations 2026 (KWCN26), il Mondiale per Nazioni della Kings League, durante una conferenza stampa globale a San Paolo, Brasile.
Le tre leggende del calcio, tutti vincitori della Coppa del Mondo Fifa durante le loro carriere incredibili, hanno svelato un Mondiale pensato per le nuove generazioni, ma destinato a emozionare i fan di tutto il mondo.
In programma dal 3 al 17 gennaio 2026 a San Paolo, la KWCN26 riunirà 20 squadre nazionali e più di 250 giocatori in 40 partite per decretare il campione del mondo della Kings League. Le squadre sono guidate dai più grandi streamer e content creator al mondo, leggende del calcio e giocatori d'élite di calcio a 7. Tra le leggende che ricoprono il ruolo di "Capitani" delle loro nazionali, supportando le squadre con contenuti sui social media e apparizioni in streaming, figurano: Blur (top streamer italiano su Twitch), Robert Lewandowski (Polonia), Wesley Sneijder (Paesi Bassi), Arturo Vidal (Cile), Neymar (Brasile), Kun Agüero (Argentina), James Rodríguez (Colombia), Miguel Layún (Messico) e Weston McKennie (USA). Il Brasile, campione in carica dopo la spettacolare vittoria per 6-2 sulla Colombia nella finale dello scorso anno a Torino, all'Allianz Stadium, ospiterà la competizione.