Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Piqué, Ronaldo e Kaká presentano Kings World Cup Nations in Brasile

17 Dic 2025 - 12:13

Gerard Piqué e le icone del calcio brasiliane Ronaldo Nazário e Kaká hanno presentato ufficialmente la Kings World Cup Nations 2026 (KWCN26), il Mondiale per Nazioni della Kings League, durante una conferenza stampa globale a San Paolo, Brasile.

Le tre leggende del calcio, tutti vincitori della Coppa del Mondo Fifa durante le loro carriere incredibili, hanno svelato un Mondiale pensato per le nuove generazioni, ma destinato a emozionare i fan di tutto il mondo.

In programma dal 3 al 17 gennaio 2026 a San Paolo, la KWCN26 riunirà 20 squadre nazionali e più di 250 giocatori in 40 partite per decretare il campione del mondo della Kings League. Le squadre sono guidate dai più grandi streamer e content creator al mondo, leggende del calcio e giocatori d'élite di calcio a 7. Tra le leggende che ricoprono il ruolo di "Capitani" delle loro nazionali, supportando le squadre con contenuti sui social media e apparizioni in streaming, figurano: Blur (top streamer italiano su Twitch), Robert Lewandowski (Polonia), Wesley Sneijder (Paesi Bassi), Arturo Vidal (Cile), Neymar (Brasile), Kun Agüero (Argentina), James Rodríguez (Colombia), Miguel Layún (Messico) e Weston McKennie (USA). Il Brasile, campione in carica dopo la spettacolare vittoria per 6-2 sulla Colombia nella finale dello scorso anno a Torino, all'Allianz Stadium, ospiterà la competizione.

Ultimi video

00:49
MCH CONTE E LUKAKU AUTOGRAFI MCH

Supercoppa: Lukaku e Conte si concedono ai tifosi prima del Milan

01:22
Mbappè ricco indennizzo

Mbappè si gode un bel Natale con la "super-tredicesima" del Psg

01:42
Donnarumma al top

Donnarumma al top: orgoglio azzurro al Fifa The Best 2025

01:28
Roma, ci pensa Wesley

Roma, ci pensa Wesley: una soluzione per l'attacco di Gasperini

01:44
La Juve alza il muro

La Juve alza il muro: torna Bremer e Cabal si fa pure goleador

01:33
Il Bologna della "Coppa"

Il Bologna della "Coppa": Italiano alla prova del "9" contro l'Inter

01:52
Inter e il tabù Bologna

Inter e il tabù Bologna: Chivu per sfatare la maledizione rossoblù

01:52
Milan, parla Maignan

Milan, parla Maignan

02:24
Milan, parla Allegri

Milan, parla Allegri

01:32
Napoli, bagno di folla

Napoli, bagno di folla a Riad: Lukaku infiamma il tifo azzurro

01:20
Supercoppa, ci siamo

Supercoppa, ci siamo: lo show 'italiano" in esclusiva Mediaset

01:45
Maignan: "Milan come una famiglia, vi spiego cosa è cambiato"

Maignan: "Milan come una famiglia, vi spiego cosa è cambiato"

00:48
Allegri: "Gimenez? Vediamo cosa possiamo fare sul mercato"

Allegri: "Gimenez? Vediamo cosa possiamo fare sul mercato"

01:15
Allegri: "Napoli arrabbiato. Fofana e Leao in campo? Vediamo"

Allegri: "Napoli arrabbiato. Fofana e Leao in campo? Vediamo"

00:27
MCH OLIVERA SI FERMA MCH

Napoli: si ferma Olivera, problema muscolare nella rifinitura

00:49
MCH CONTE E LUKAKU AUTOGRAFI MCH

Supercoppa: Lukaku e Conte si concedono ai tifosi prima del Milan

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:01
Atalanta, Djimsiti out 3 settimane per una lesione al bicipite femorale
12:13
Piqué, Ronaldo e Kaká presentano Kings World Cup Nations in Brasile
11:24
Psg, Kvara: "Mi piace molto il calcio brasiliano"
11:18
Milan, domani l'intervento alla caviglia per Gimenez
10:28
Nasce Juventus Play, un nuovo modo di vivere il mondo bianconero