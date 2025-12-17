Psg, Kvara: "Mi piace molto il calcio brasiliano"

Il Paris Saint-Germain sarà impegnato oggi nella finale di Coppa Intercontinentale contro il Flamengo. Khvicha Kvaratskhelia, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sua passione per il calcio verdeoro: "Mi piacciono tantissimo i giocatori brasiliani. Nel corso della mia carriera ho giocato con alcuni di loro e contro altri. Per me i migliori restano Neymar e Ronaldinho: sono un loro grandissimo fan. Tutti sappiamo che il talento brasiliano è diverso da quello di qualsiasi altro Paese".