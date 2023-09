Inter: Inzaghi tra derby e Champions, è tempo di turnover

INTER

Finora il tecnico nerazzurro ha utillizzato gli stessi 11 nelle prime tre di campionato: l'esordio contro la Real Sociedad potrebbe portarlo a utilizzare la panchina lunga

© Getty Images Sabato 16 alle ore 18 il primo derby della stagione, mercoledì 20 alle ore 21 a San Sebastian l'esordio nella fase a gironi di Champions League contro gli spagnoli della Real Sociedad. Un doppio, importantissimo appuntamento nel giro di cinque giorni che dirà tanto sulle potenzialità di questa Inter, finora perfetta nelle prime tre uscite in campionato contro Monza, Cagliari e Fiorentina, dove sono arrivate altrettante vittorie con 8 gol all'attivo e 0 reti subite. Simone Inzaghi finora ha schierato sempre la stessa formazione dall'inizio, dando poi spazio alla lunga panchina a gara in corso. Ora, con le due sfide contro Milan e Real Sociedad così ravvicinate, il tecnico nerazzurro potrebbe ricorrere al turnover, sfruttando un mercato che gli ha consentito di avere un 'doppione' per ogni ruolo.

Contro il Milan Inzaghi dovrebbe confermare per la quarta volta consecutiva gli stessi undici di partenza, quindi con De Vrij al centro della difesa nonostante il recupero di Acerbi, costretto a saltare le prime tre giornate di campionato a causa di un problema muscolare, Mkhitaryan a centrocampo preferito ancora a Frattesi e in attacco un Marcus Thuram in crescita continua e sempre più affiatato con capitan Lautaro Martinez, con Arnautovic pronto subentrare a gara in corso. In Champions il tecnico nerazzurro potrebbe fare qualche cambio proprio in questa direzione, con l'austriaco al fianco del Toro, l'ex Sassuolo per il debutto nella massima competizione europea al posto dell'armeno e l'altro nuovo arrivato Carlos Augusto a far rifiatare Dimarco sulla fascia. Senza escludere un possibile impiego di Pavard al posto di Darmian.