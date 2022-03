Inter, Inzaghi striglia la squadra alla ripresa: Vidal sarà multato

ALLA PINETINA

Accanto al tecnico la dirigenza al completo, il cileno assente perché malato dopo l'intervista che ha fatto infuriare tutti

La scossa di Simone Inzaghi. Dopo un periodo difficile, con sei punti nelle ultime sei di campionato, all'Inter è arrivato il momento di guardarsi negli occhi e dirsi le cose in faccia, anche le più scomode. I giocatori lo hanno capito subito alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, dove hanno trovato un Inzaghi molto arrabbiato e accanto a lui lo stato maggiore del club rappresentato dall’a.d. Beppe Marotta, dal d.s. Piero Ausilio e dal suo vice Dario Baccin. Dopo la seduta è stato il momento del lungo confronto. Getty Images

Il tecnico, che spesso ha sottolineato i recenti approcci sbagliati alle partite, ha chiesto ai suoi più cattiveria sportiva: basta concedere alibi ai giocatori, adesso inizia il tempo della responsabilità. Inzaghi ha chiesto di ritrovare quella ferocia necessaria per ricominciare a correre verso la seconda stella: in pratica, una nuova chiamata alle armi come quella di inizio stagione.

Con la possibilità di allenare senza impegni tra martedì e mercoledì, Inzaghi è convinto di poter superare l'evidente stanchezza dell'ultimo periodo e riprendersi la vetta della classifica. Queste nove giornate più una da recuperare saranno un esame per misurare la crescita dello stesso tecnico, che è alla prima esperienza in un top team con ambizione di successo e oltre allo scudetto si gioca anche il futuro sulla panchina nerazzura.

Chi si è perso la strigliata di Inzaghi è Arturo Vidal, a casa con la febbre, ma la sua assenza è stata piuttosto rumorosa dato che è arrivata il giorno successivo all'intervista alla tv sudamericana Tnt in cui il cileno ha abbondato in dichiarazioni d’amore per il Flamengo e punzecchiato lo stesso tecnico. La società, furiosa per l’ennesima uscita fuori luogo del centrocampista, ha deciso di multarlo e l'addio a fine stagione sembra sempre più scontato.

