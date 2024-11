Champions, l’Italia sogna tre squadre in Top-8: la situazione

Quanti punti servono per qualificarsi alla fase eliminazione diretta? Superata metà della prima fase, la classifica della prima edizione della nuova Champions League inizia a prendere sempre più quella che potrebbe essere la sua forma definitiva e tra le squadre in lotta per un posto nelle prime otto (qualificazione diretta agli ottavi di finale) o nelle prime 24 (qualificazione ai playoff) ci sono anche Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna, in rigoroso ordine di classifica. Tra sorprese e delusioni, il nostro calcio sogna di qualificare direttamente addirittura tre club, vediamo squadra per squadra la situazione delle italiane.