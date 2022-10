Inter, Inzaghi: "Super partita, poteva essere una vittoria"

Barcellona-Inter ad alta tensione: le foto



























































































Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato, senza nascondere la soddisfazione, il 3-3 dei nerazzurri in casa del Barcellona in Champions League, risultato che li avvicina molto agli ottavi della competizione: "Abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo creato tanto soffrendo tutti insieme, anche se poteva essere una vittoria che ci avrebbe portato a chiudere il girone con due turni di anticipo. Dovevamo avere coraggio e non abbiamo mai rinunciato a giocare".