Inter, Inzaghi dopo l'Atalanta: "Vittoria importantissima. Il Napoli? Fa corsa a sé"

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la sfida di Serie A contro l'Atalanta: "Sul 3-1 andava gestita meglio"

La fotogallery di Atalanta-Inter

























































L'Inter di Inzaghi ha battuto 3-2 l'Atalanta in trasferta, vincendo il primo big match del campionato e raddrizzando in campo una situazione in classifica che dopo il gol di Lookman era compromessa. "Vittoria importantissima perché arrivata prima della sosta - ha commentato Inzaghi nel postpartita -. Però sul 3-1 andava gestita meglio, non si può concedere quel gol su palla inattiva. Credo che quello delle 'partite sporche' da vincere sia una problema comune alle squadre che stanno in alto in classifica, Napoli esclusa che sta facendo corsa a sé". Poi i complimenti a Dzeko: "Quando sono arrivato ed era stato ceduto Lukaku, avevo fatto il nome di Edin come prima scelta. Ha giocato 19 delle ultime 20 di campionato e sempre in crescendo, ha dato un grandissimo apporto".

Inzaghi e l'andamento della partita: "A Bergamo sono sempre match difficili. Abbiamo approcciato male i primi 25 minuti e subìto un gol su un nostro errore. Poi però siamo stati bravi a trovare il pareggio, facendo un'ottima ripresa. Un successo da vera squadra". Sul futuro della stagione: "Il campionato è ancora lungo, ci sono altre 23 partite. Abbiamo 4 punti in meno rispetto all'anno scorso e quest'anno in più il Napoli sta tenendo un passo difficile da raggiungere. Ma dobbiamo continuare come abbiamo fatto ultimamente, con sei vittorie sulle ultime sette partite".

Ora ci sarà la pausa per Qatar 2022: "Auguro ai convocati di tornare il più tardi possibile perché ci tengono tanto al Mondiale. Chi rimarrà ad Appiano continuerà ad allenarsi, poi ci saranno due settimane di ferie per ritrovarci il 2 dicembre. In seguito partiremo per Malta dove faremo amichevoli" le parole a Sky Sport.