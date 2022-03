Inter, Inzaghi non rischia Brozovic: niente match contro il Torino

VERSO TORINO-INTER

Il centrocampista croato è reduce da un problema al polpaccio. Non sarà convocato per la trasferta di campionato

L'Inter dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic nella trasferta contro il Torino di Juric. Il centrocampista croato, uscito anzitempo dalla sfida contro il Liverpool in Champions League per un problema al polpaccio, sembrava poter tornare a disposizione per il campionato. Inzaghi però ha deciso di non rischiarlo dopo che lo stesso Brozovic ha svolto solo una parte di allenamento in gruppo prima di lasciare Appiano, a differenza dei compagni. Getty Images

In mezzo al campo dovrebbe giocare uno tra Gagliardini e Vidal con l'accentramento di Barella o Calhanoglu in regia. Da non scartare però l'opzione Vecino.