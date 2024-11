Inter, Inzaghi: "Dovevamo essere più cinici, concesso troppo. Napoli? Non sarà decisiva, penso all'Arsenal"

L'Inter vince a San Siro contro il Venezia in una partita tiratissima fino all'ultimo secondo, una situazione che non ha fatto particolarmente piacere a Simone Inzaghi. Intervenuto ai microfoni di Dazn al triplice fischio, il tecnico dei nerazzurri ha tirato le orecchie ai suoi: "Dovevamo essere più cinici, ma ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto un primo tempo ottimo con gol importanti sbagliati. Sarebbe stata più semplice forse, poi nel primo quarto d'ora abbiamo perso le distanze e concesso occasioni. Poi trovato il vantaggio il neo è non averla chiusa".