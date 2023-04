Inter, Inzaghi: "Grandissima delusione, serve più cattiveria"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro: "Non sono contento, ma dopo la sconfitta con la Juventus ero più arrabbiato"

L'Inter di Inzaghi è stata battuta in casa dalla Fiorentina raccogliendo la terza sconfitta di fila in Serie A. "C'è grandissima delusione perché è la seconda partita di fila in casa che perdiamo - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine partita -. Dobbiamo lavorare di più, io per primo, ma per quanto riguarda la prestazione e l'impegno non posso dire nulla, abbiamo fatto il massimo. Dobbiamo essere più cattivi perché dovevamo sfruttare le tante palle gol create".

"Questo risultato ci fa vedere la classifica in un modo diverso, che non ci piace e ci deve far riflettere". Anche contro la Fiorentina le occasioni non sono mancate, prima ancora del rush finale: "Con l'andare della partita abbiamo perso lucidità, ma abbiamo comunque creato molto anche coi subentrati che hanno avuto lo spirito giusto. Per l'impegno non posso dire niente, ma ovviamente volevamo un altro risultato".

Il problema dell'attacco è difficile da spiegare: "Siamo il secondo migliore attacco, ma nel 2023 è un dato di fatto che troviamo meno gol. Gli attaccanti passano questi momenti, ma dobbiamo lavorare ancora di più visto che questo sarà un mese intenso. Conta solo quello e recuperare più giocatori possibile anche perché oggi avevamo anche qualcuno al rientro. Comunque ero più arrabbiato dopo la sfida contro la Juve".

Lukaku ha sulla coscienza diversi errori importanti: "Avesse fatto due gol avremmo giudicato diversamente la sua prestazione. Lui deve crearsi tante occasioni e fare quello che gli si chiede, oggi lo ha fatto bene come altri compagni. Il risultato fa male, dieci sconfitte sono tante e qualcosa non va. L'umore non è dei migliori, ma non dobbiamo farci influenzare dal risultato".

Il mese di aprile si preannuncia tosto: "Meritavamo un altro risultato, ma tutti sappiamo l'importanza dei prossimi impegni già a partire dalla Coppa Italia".