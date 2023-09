Inter, Inzaghi: "Fiorentina ottima squadra, con loro è sempre difficile"

VERSO INTER-FIORENTINA

Il tecnico dei nerazzurri: "Dobbiamo continuare con la determinazione delle prime due partite. La Champions? Girone molto competitivo..."

La Fiorentina subito, la Champions all'orizzonte. Simone Inzaghi prova ad anticipare i temi delle prossime sfide che attendono la sua squadra ai microfoni di Inter Tv: "In campionato siamo partiti con grande determinazione - dice il tecnico nerazzurro -, i ragazzi sono stati molti bravi, ma sono passate solo due partite e domani ne affrontiamo un'altra molto, molto importante". E ancora: "Senz'altro sappiamo che affrontiamo un'ottima squadra: la Fiorentina è allenata molto bene, ha ottimi giocatori e le sfide incrociate con i viola di tutti questi anni ci hanno insegnato che con loro sono sempre partite difficili. Dovremo perciò essere molto bravi ad approcciare la partita nel migliore dei modi".

La chiave della gara potrebbe essere le fasce...

"Chiaramente sia noi che la Fiorentina, per i nostri principi di gioco, le usiamo tanto. Anche nella partita di domani saranno molto impegnate, perciò noi dovremo essere bravi a coprire il campo nel modo migliore perché sappiamo che la Fiorentina è molto brava a occupare gli spazi. Come sta la squadra? I ragazzi sono 50 giorni che stanno lavorando molto bene sui principi e su tante altre cose che sappiamo che dobbiamo migliorare. Per quanto riguarda me e il mio staff, siamo molto soddisfatti perché vediamo quotidianamente che i ragazzi cercano di fare tutto quello che chiediamo".

Anche perché la squadra è cambiata molto nel corso di questa estate...

"Stanno lavorando tutti molto bene - continua Inzaghi -, sappiamo che è stato fatto un cambiamento importante e che abbiamo perso giocatori importantissimi, che sono stati giocatori chiave di questa squadra e hanno fatto molto bene in questo percorso insieme. Però sono arrivati altrettanti giocatori importanti, qualcuno dei quali più esperto che aiuterà quelli giovani a inserirsi nel minor tempo possibile".

Vedi anche Champions League Champions, il calendario dell'Inter: Benfica a San Siro nella seconda giornata

Infine la Champions: "Aspettavamo questi sorteggi chiaramente... l'anno scorso sapevamo che tipo di sorteggio avevamo avuto, quest'anno siamo in un girone molto, molto competitivo, perché conosciamo tutti il Benfica, che abbiamo incontrato l'anno scorso ai quarti, conosciamo la forza del Salisburgo, che è una squadra giovane che fa la Champions da tanti anni, e poi abbiamo la Real Sociedad, che è una squadra che gioca un ottimo calcio ed è stata protagonista nella Liga. Quindi sarà un girone molto competitivo. Quando sarà il tempo cercheremo di farci trovare pronti".