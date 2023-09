Champions, il calendario dell'Inter: Benfica a San Siro nella seconda giornata

© Getty Images

L'Inter esordirà in Champions League il 20 settembre in casa della Real Sociedad con fischio d'inizio alle ore 21. Poi i nerazzurri ospiteranno il Benfica, testa di serie del Gruppo D, a San Siro (ore 21), infine sempre in casa contro il Salisburgo alle 18.45. Per quanto riguarda il girone di ritorno dei nerazzurri, trasferta a Salisburgo l'8 novembre alle 21, poi ancora in trasferta a Lisbona contro il Benfica il 29 novembre (ore 21), infine al Meazza contro la Real Sociedad per l'ultimo atto