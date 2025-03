Inter, Inzaghi: "Con l'Atalanta importantissimo l'approccio: la posta in palio è alta"

"La gara d'andata era una delle prime partite stagionali, c'era ancora il mercato aperto e l'Atalanta era in emergenza. Adesso sarà una partita completamente diversa, da approcciare nel migliore dei modi perché la posta il palio è alta". Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi fotografa così il match contro i bergamaschi di domenica sera al Gewiss Stadium. "L'approccio e la gestione sono importantissimi nel calcio" ha proseguito ai microfoni di Inter TV. "L'abbiamo visto nell'ultima partita di campionato, dove siamo andati sotto perché non avevamo approcciato bene ma poi siamo stati bravi a ribaltare una partita che non si era messa nel migliore dei modi".