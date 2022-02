Inter, Inzaghi: "Arrabbiato per l'approccio, se vuoi vincere lo scudetto..."

Inter

L'allenatore nerazzurro dopo il ko con il Sassuolo: "Abbiamo creato tanto ma è mancato l'episodio, da qui in poi 13 finali"

Simone Inzaghi prova ad analizzare senza drammi il ko dell'Inter contro il Sassuolo, costato ai nerazzurri il mancato sorpasso al Milan in testa alla classifica. "Abbiamo creato tantissimo, ma non c'è stato l'episodio", ha detto l'allenatore nerazzurro. "Dovevamo avere un approccio diverso, analizzeremo con calma questa sconfitta. Siamo tutte lì in classifica, da adesso in poi ci saranno 13 finali", ha aggiunto. Getty Images

Il tecnico poi analizza soprattutto il primo tempo, in cui l'Inter ha subito i due gol neroverdi mettendo in salita la partita: "Sono molto arrabbiato per l'approccio, il Sassuolo aveva vinto qui con il Milan e poi con la Juve. Una squadra che vuole vincere lo scudetto non può iniziare una partita in questo modo", ha ammesso.

"Dovevamo stare attenti. Nel secondo tempo abbiamo provato a organizzare qualcosa, abbiamo creato tantissimo ma dovevamo fare meglio. Ora analizzeremo tutto con calma, vogliamo andare avanti", ha aggiunto. E sul momento-no di Lautaro ha spiegato: "E' un momento così, siamo ancora il miglior attacco e torneremo a segnare. Abbiamo creato tantissimo anche oggi, è mancato il guizzo nel secondo tempo", ha detto ancora Inzaghi. Sull'assenza di Brozovic, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Dobbiamo essere più forti delle assenze e delle squalifiche".



