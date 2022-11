Inter, Inzaghi avverte l'Atalanta: "Vogliamo vincere il primo scontro diretto"

VERSO ATALANTA-INTER

Il tecnico alla vigilia: "Sarà una sfida difficilissima, Bergamo è un campo molto ostico"

"Sarà una sfida difficilissima perché sappiamo che Bergamo è un campo molto ostico. Faranno la differenza le motivazioni che le due squadre riusciranno a mettere in campo. Sia noi sia l'Atalanta abbiamo avuto tre giorni per preparare al meglio la partita". Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi presenta così la sfida contro gli uomini di Gasperini nell'ultimo impegno prima della sosta per il Mondiale. "Non abbiamo ancora vinto uno scontro diretto? In campionato è mancato qualcosa: chiaramente dobbiamo lavorare di più sugli episodi e sui dettagli. Speriamo che domani sia la prima volta. In Champions siamo riusciti a limitare questa problematica negli scontri importanti, ad esempio contro il Barcellona".

Vedi anche inter Skriniar, c'è l'intesa per il rinnovo con l'Inter

L'Inter trova un'Atalanta reduce da due sconfitte consecutive: "Indipendentemente dai risultati è sempre una squadra molto ben organizzata, con dei principi di gioco chiari. Troveremo un avversario con grande determinazione, per questo dovremo fare del nostro meglio - ha detto Inzaghi ai canali ufficiali del club - In campionato tutte le squadre si trovano più o meno allo stesso punto di classifica, a parte il Napoli che sta facendo qualcosa di straordinario. Ognuna ha commesso degli errori, noi compresi: abbiamo perso dei punti negli scontri diretti, è un aspetto sul quale stiamo cercando di migliorare".

Sulla convocazione di Lukaku ai Mondiali nonostante l'infortunio: "Innanzitutto sono contento che tre attaccanti su quattro vadano al Mondiale. C'è grandissima fiducia per tutti: Romelu ci teneva tantissimo a rientrare con noi per queste ultime gare, è riuscito a giocare due spezzoni di partita poi purtroppo ha avuto un rallentamento. Adesso sta recuperando gradualmente: auguro a lui e a tutti gli altri ragazzi convocati di giocare un grande Mondiale, poi ritorneranno da noi nel migliore dei modi". Un voto alla prima parte di stagione: "Abbiamo fatto un lavoro eccezionale in Champions League, in campionato sappiamo che avremmo potuto fare meglio. Domani sarà la quindicesima partita, ogni squadra ha perso dei punti: noi guardiamo a noi stessi cercando di migliorare di partita in partita. Nessun pareggio in campionato? Siamo una squadra che gioca sempre per vincere: forse in determinate partite non abbiamo pareggiato per casualità. Il nostro unico pareggio è stato quello di Barcellona: un risultato importantissimo, dove forse avremmo anche meritato qualcosa in più".