Skriniar, c'è l'intesa per il rinnovo con l'Inter

TELENOVELA FINITA

Il difensore ha deciso di non trattare sulla base dell'offerta del Psg: ok ai 6 milioni di euro, annuncio entro fine mese

© Getty Images L'ottimismo di Marotta prima della gara contro il Bologna ha lasciato intendere che l'accordo con Milan Skriniar per il rinnovo del contratto con l'Inter è ormai cosa fatta. L'ultimo incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del difensore slovacco è di fatto partito dalla decisione del giocatore di firmare il prolungamento e restare a Milano. Per quanto, in realtà, non si sa, ma almeno è stato scongiurato il rischio di perdere a parametro zero l'ex Sampdoria.

Vedi anche Mercato Inter, Marotta: "Ottimista per Skriniar, speriamo di chiudere nelle prossime settimane" Decisiva è stata la volontà del giocatore di non mettere in difficoltà l'Inter e trattare sulla base non della proposta del Psg, che gli metteva sul piatto 9 milioni di euro a stagione bonus compresi, ma su una cifra più adeguata alle attuali disponibilità economiche di Suning. Per questo si è entrati subito nel dettaglio del nuovo accordo, che prevede una parte fissa attorno ai 5,5 milioni di euro per arrivare a 6 con i bonus. Magari ci sarà da limare ancora qualcosa, ma il più è fatto

Non si è, invece, parlato di fascia da capitano o clausole rescissorie, in modo da rendere meno complicato il tutto. Di fatto siamo davvero ai dettagli per mettere l'accordo nero su bianco e portare la nuova scadenza al 2027. A questo punto manca solo l'annuncio, che non dovrebbe arrivare oltre la fine del mese.