Inter, Inzaghi: "Avrei evitato il Liverpool, al ritorno occhio alla Juventus"

Nonostante le sette vittorie consecutive in campionato, Simone Inzaghi benedice la sosta: "La squadra aveva bisogno di staccare, e anche noi dello staff". Ma l'Inter deve restare sul pezzo anche durante le festività: "I ragazzi riceveranno presto il programma dei preparatori e non ho dubbi: lo seguiranno con attenzione". Nerazzurri campioni d'inverno, l'allenatore non scarta la Juventus dalle pretendenti allo scudetto: "Penso che farà un grande girone di ritorno, è in ripresa e sarà da tenere d'occhio con attenzione".

Getty Images