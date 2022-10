Inter in vendita: Zhang vuole 1,2 miliardi di euro

LA CESSIONE

Un fondo americano sarebbe in pole per acquistare i nerazzurri

© Getty Images Non è più una novità che l'Inter è in vendita e Steven Zhang vuole 1,2 miliardi di euro. Sviluppi, però, arrivano dall'America: Goldman Sach e Raine Group hanno ricevuto mandato di cercato compratori a Wall Street. Notizia rilanciata dal Financial Times che trova conferme anche a Milano. Una trattativa vera e propria non è stata ancora intavolata, ma si vocifera di due fondi americani e uno degli Emirati Arabi in lizza. Ancora top secret i nomi, ma gli investitori oltreoceano sarebbero in vantaggio.

Il prezzo di partenza che Steven Zhang ha fissato è alto, altissimo, forse fuori mercato. Questa potrebbe essere una mossa per non mollare totalmente l'Inter. Zhang ha bisogno di soldi, questa è cosa certa, ma non vorrebbe privarsi del club nerazzurro e quindi starebbe vagliando l'ipotesi di trovare un socio di minoranza. Attualmente il bilancio del club è in rosso per 140 milioni di euro e Suning non potrà sostenere queste spese ancora a lungo.