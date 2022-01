Inter in fuga scudetto, ma servono rinforzi: contatti con Caicedo

INTER

I nerazzurri valutano un intervento in attacco per sostituire Correa, vertice tecnico società dopo la gara col Venezia

L’Inter di Simone Inzaghi è Interminabile (gol di Sanchez al 121’ con la Juve, di Ranocchia al 92’ con l’Empoli, di Dzeko al 90’ col Venezia) e aspettando Milan-Juve di questa sera, va in fuga in testa alla classifica alla vigilia di una sosta che arriva come una manna dal cielo per i nerazzurri, che alla ripresa sono attesi da un vero e proprio “tour de force”, come lo ha definito lo stesso Inzaghi, che nel post partita della gara di San Siro con il Venezia (l’ennesima in pochi giorni su un campo diventato ormai “ingiocabile”) ha di fatto praticamente ‘annunciato’ un colpo di mercato in attacco.

"Un rinforzo visto l'infortunio di Correa? Eravamo d'accordo con il club che ci saremmo visti dopo questa partita – ha detto Inzaghi dopo la vittoria col Venezia - avremo presto un incontro per valutare tutto quanto, saranno valutazioni attente. Ho il presidente e la società qua, cercheremo di fare nel migliore dei modi".

L’attaccante argentino dovrebbe rimanere ai box per circa un mese, motivo per cui nel vertice di mercato andato in scena ieri ad Appiano Gentile alla presenza del tecnico si è parlato soprattutto di un intervento in attacco e il nome che metterebbe d’accordo tutti, riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Felipe Caicedo, che Inzaghi conosce benissimo e il Genoa potrebbe far partire senza troppi problemi.

L’ex Lazio sarebbe considerato il profilo ideale da integrare nella rosa nerazzurra sia per la sua capacità di fare gol (e spesso negli ultimi minuti), sia perché non farebbe troppi problemi a partire dalla panchina. Un primo contatto col suo agente ci sarebbe già stato e il Genoa lo farebbe partire anche con la formula del prestito quindi sembra proprio che Inzaghi e Caicedo potranno tornare ad abbracciarsi dopo i gol come fatto tante volte a Roma.

Intanto però il tecnico può mettersi comodo in poltrona e godersi un Milan-Juventus che, anche alla luce del pareggio dell’Atalanta, per lui potrebbe voler dire una bella fetta di scudetto.

