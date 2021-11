Inter in ansia per Dzeko: nuovi esami, ma resta con la Bosnia

ALLARME

L'attaccante ha un risentimento muscolare, lo staff medico della nazionale lo monitorerà per i prossimi impegni

Se le notizie provenienti da Coverciano sulle condizioni di Barella e Bastoni hanno rincuorato Simone Inzaghi, l'ansia in casa Inter è tutta sul fronte Dzeko. L'attaccante bosniaco, uscito per un risentimento muscolare dal derby contro il Milan, resterà nel ritiro della Bosnia ma nelle prossime ore verrà sottoposto a nuovi controlli medici. Lo staff nerazzurro è in contatto con quello bosniaco per evitare ricadute.

Lesioni muscolari al momento non ce ne sono, ma gli impegni ravvicinati della Bosnia - ancora potenzialmente in corsa per un posto al Mondiale in Qatar - non lasciano dormire sonni tranquilli a Inzaghi. Finlandia e Ucraina tra sabato e martedì sono le sfide per i balcanici che di Dzeko centravanti non vorrebbero fare a meno, ma nella speranza che il ct Petev gli risparmi almeno la prima delle due partite in maniera tale da riassorbire il risentimento, lo staff medico dell'Inter è in continuo contatto per monitorare la situazione.

Al rientro dalla sosta, infatti, l'Inter avrà subito due sfide cruciali per il proseguio della stagione prima contro il Napoli e poi con lo Shakhtar in Champions League. Sfide in cui la presenza di Dzeko farebbe la differenza.