Inter, le immagini del nuovo stadio a Rozzano: il concept di Populous

il progetto

Il progetto dovrebbe essere presentato entro aprile 2024, l'obiettivo è essere pronti per la stagione 2028/29: previsti 70.000 posti

© Populous Uno stadio moderno con capienza fino ad 70.000 posti, immerso in un'area verde aperta al pubblico attrezzato con strutture sportive, aree di ristorazione, negozi e servizi per i tifosi, visitatori e la cittadinanza, oltre alla sede. È questo il piano dell'Inter per il nuovo impianto nell'area di Rozzano, un piano per cui la società ora punta ad accelerare. Dopo che il 5 ottobre scorso il Comune dell'hinterland ha approvato la variante al PGT con la previsione di un nuovo stadio, il club nerazzurro ora attende la pubblicazione dell'approvazione della variante per poi procedere con l'obiettivo di acquisire l'aria opzionata.

Intanto, è in corso un dialogo con lo stesso Comune per capire le necessità in particolare sul tema viabilità. L'obiettivo del club è quello di presentare il progetto entro aprile 2024, in modo da ottenere l'autorizzazione entro un anno e mezzo, iniziare a costruire ed essere pronti per la stagione 2028/2029 con il nuovo stadio disegnato dallo studio internazionale Populous.

© Populous

