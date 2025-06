Qual. Mondiali, Australia piega Giappone e 'vede' pass

Un gol all'ultimo minuto di Aziz Behich ha regalato all'Australia la vittoria per 1-0 sul Giappone a Perth, portando i Socceroos a un passo dalla qualificazione ai Mondiali del 2026. Il Giappone, già qualificato, ha schierato giovedì una formazione sperimentale. Solo Daichi Kamada e Koki Machida avevano collezionato più di quattro presenze in nazionale, ma hanno comunque avuto la maggior parte del possesso palla e delle occasioni. L'Australia ha battuto il Giappone per la prima volta in 16 anni.