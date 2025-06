Darmian saluta Inzaghi: "Un onore essere allenato da te all'Inter"

"Sono giorni difficili per noi interisti. Noi come voi siamo i primi tifosi e capiamo perfettamente come ci si sente nel veder svanire quello che per tutti noi era un sogno. Questo non cancellerà il cammino che grazie a te mister, insieme al tuo staff, siamo riusciti a fare in questi 4 anni meravigliosi". Con queste parole sul suo profilo Instagram il difensore dell'Inter Matteo Darmian saluta l'ormai ex tecnico Simone Inzaghi, passato all'Al-Hilal. "Traguardi importanti che ci legheranno per sempre e che mi rendono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia. Grazie per tutto Simone! È stato un onore essere allenato da te", ha aggiunto. "Noi andremo avanti sempre a testa alta, perché l'Inter si ama, non si sceglie", ha concluso Darmian.