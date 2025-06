Serbia, il ct attacca Svilar: "Vuole giocare con il Belgio? Non può"

Dragan Stojkovic non sembra aver accettato la scelta di Mile Svilar di giocare con la maglia del Belgio, tanto da ribadire come il portiere della Roma non possa rappresentare alcuna nazionale fuorché quella serba. La conferma arriva dalla conferenza stampa andata in scena prima della sfida con l'Albania: "Forse il pubblico non è ben informato e ha bisogno di sapere la verità, in modo che non ci siano voci. Gli ho dato l'opportunità di esordire con la Serbia mentre era nella squadra riserve del Benfica. Lo consideravo un portiere con del potenziale. Dopo di che, ha continuato a ricevere chiamate. Alla Roma, era la riserva di Rui Patricio e poi ha ricevuto chiamate. A un certo punto, ha deciso di fare qualcos'altro, ha detto che non dovevamo convocarlo. E come dovremmo chiamarlo se non vuole? - ha spiegato Stojkovic -. In seguito ha ricevuto inviti dal Belgio per difendere la sua nazionale. È un po' strano che non capisse il regolamento FIFA. Oggi può difendere solo la Serbia. Questa stagione è stata eccellente per lui e dimostra che non ho sbagliato a chiamarlo. Posso andare a Roma per un pranzo di gala, per un espresso, ma dovrei andare a chiedere qualcosa a qualcuno? Non succederà. Non a Svilar, ma a chiunque. Ha sbagliato strada, è colpa sua. Non vuoi difendere per la Serbia, vuoi andare per il Belgio? Ottimo, tanti auguri. Dipende da lui. Forse la fidanzata (belga, ndr) non è molto interessata alla Serbia. Poi mi hanno detto che vuole dedicarsi al suo club. Vuole concentrarsi, e i ruoli dei portieri sono specifici. O si rischia o non si rischia. Lui sì, e sono molto contento che abbiamo il miglior portiere della Serie A. Questo dimostra che non mi sbagliavo quando l'ho chiamato quando era riserva al Benfica".