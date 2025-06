McKennie 'promuove' Yildiz: "Ha qualità per vestire n.10"

McKennie sarà sicuramente una risorsa fondamentale per la Juve durante l'attesissima Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, e ha scherzato dicendo che sarebbe disposto a indossare i guanti da portiere se ciò significasse assicurarsi un posto nell'undici titolare. "Finché gioco, sono felice", ha dichiarato alla FIFA in un'intervista esclusiva prima del torneo. "Se mi metti come portiere e mi dici che ora inizio a giocare, giocherò. Almeno sono in campo e voglio solo fare del mio meglio per aiutare la squadra e vincere le partite", ha aggiunto. Parlando della sua mentalità, poi, McKennie ha sottolineato: "Se mi dici che segno due gol ma perdiamo o che segno zero e vinciamo, sono il tipo di ragazzo che accetta lo zero e vinciamo. Quindi (non) è sicuramente così difficile per me". "Non sono un egoista o qualcosa del genere. Non sono uno che dice: 'Oh, se non gioco in questo ruolo, non voglio giocare'. Sono uno che dice: 'Giocherò in qualsiasi ruolo tu voglia che giochi'", ha concluso. La Juve è stata inserita nel Gruppo G del nuovo torneo a 32 squadre, dove affronterà Manchester City, Wydad AC e Al Ain FC, con partite che si disputeranno a Washington D.C., Philadelphia e Orlando.