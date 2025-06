Mondiali: prima, storica, qualificazione per Uzbekistan e Giordania

Un giorno storico, non solo per l'Uzbekistan. Infatti anche la Giordania si piazza tra le fortunate che parteciperanno al prossimo Mondiale 2026: sarà la prima Coppa del Mondo di sempre nella storia della Nazionale giordana. Grazie alla vittoria della Corea del Sud contro l`Iraq (2-0) e al trionfo della Giordania contro l`Oman per 3-0, i giordani hanno tagliato questo incredibile traguardo. Così come Heung-Min Son, capitano della Corea del Sud e attaccante del Tottenham, ha conquistato il pass per il torneo prestigioso con la sua Nazionale.