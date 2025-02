Inter, il recupero di Marcus Thuram procede con cautela: altro allenamento personalizzato

Ieri, ma si suppone anche oggi visto il personalizzato, Thuram sentiva ancora dolore ma permane comunque l'ottimismo per il recupero, magari non al 100% per il Derby d'Italia: il rientro in gruppo è previsto per venerdì ma, se anche accadesse solo sabato, molto difficilmente Inzaghi se ne priverebbe visto che Taremi non ha sin qui offerto grosse garanzie, il ritrovato Arnautovic (gol decisivo contro i viola) è in miglioramento ma deve recuperare dall'affaticamento muscolare e Correa è appena rientrato dopo diverse settimane di inattività.