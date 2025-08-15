Coppa Italia: il Lecce batte 2-0 la Juve Stabia e va avanti
15 Ago 2025 - 22:56
Il Lecce batte 2-0 La Juve Stabia e supera il primo turno di Coppa Italia. Decisivi i gol di Krstovic nel primo tempo e Kaba in pieno recupero della ripresa. I salentini nel prossimo turno affronteranno la vincente della sfida tra Milan e Bari.
