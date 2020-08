Inter, il presidente Zhang: "Conte? Futuro da pianificare"

il presidente

Il primo pensiero del presidente dell'Inter Steven Zhang dopo la sconfitta in finale d'Europa League è stato per i medici di tutto il mondo: "Prima di tutto credo che dobbiamo ringraziare tutti gli operatori medici del mondo che ci permettono di continuare tutto e proteggono la nostra vita. Senza di loro non potremmo essere qui e vivere come oggi. Vogliamo dedicare questue serata ai loro sforzi".

Il numero uno del club nerazzurro poi è passato al campo e ha fatto il bilancio della stagione: "Credo che sia molto positivo, siamo su un percorso che ci ha permesso di lottare per la finale di Europa League e anni fa non potevamo immaginarlo. Tutti noi, in campo e fuori, stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente vincere o perdere fa parte del calcio, ma arrivare in finale ci rende ottimisti",

Ancora da decifrare la situazione di Conte con Zhang che ha dribblato la domanda. "L’allenatore e il suo staff stanno facendo un grande lavoro. Come ho detto, ci riposeremo e penseremo al futuro e lo pianificheremo".