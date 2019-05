Inter, il figlio di Borja Valero rinuncia al regalo per fare beneficenza e scoppia a piangere

29/05/2019

Da Alvaro Valero arriva un grande esempio per tutti, non solo per i bambini. Il figlio di Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha deciso di rinunciare al regalo di compleanno per i suoi 9 anni donando l'equivalente in soldi in beneficenza. Alvaro ha poi letto la lettera di ringraziamento della Cooperativa COMIN, ente benefico a cui aveva inviato i soldi, commuovendosi. Il tutto è stato ripreso e postato su Instagram da Rocio Rodriguez, mamma di Alvaro e moglie di Borja, che si è complimentata: "Sei un esempio, non cambiare mai".