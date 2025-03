Inter: il favore per Thuram, gli esami di Dumfries e i rientri di Dimarco, Zalewski e Darmian

Simone Inzaghi ha dato appuntamento a venerdì ai non convocati in nazionale, già domani invece ad Appiano per gli infortunati sulla via del recupero, vale a dire Dimarco, Darmian e Zalewski. Tra questi potrebbe esserci anche Thuram, grazie al "favore" fatto da Deschamps che gli ha risparmiato gli impegni con la Francia, concedendo all'attaccante nerazzurro di utilizzare queste due settimane per riprendersi al meglio dal fastidio alla caviglia che lo assilla ormai da un mese. Per Dumfries sono invece previsti nuovi accertamenti per chiarire l'entità del problema alla coscia destra che lo ha costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida con l'Atalanta.