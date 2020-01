Inter, il Chelsea piomba su Gabigol: Giroud nella trattativa?

INTER

Il Chelsea fa sul serio per Gabigol. Il brasiliano ha chiuso la sua esperienza in prestito al Flamengo e l'Inter sta cercando la squadra giusta a cui cederlo a titolo definitivo. Tra queste, secondo quando riporta il Daily Express, ci sarebbe proprio quella di Lampard, che è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco. Nella trattativa potrebbe entrare anche Olivier Giroud, da tempo nel mirino di Conte, che aiuterebbe ad abbassare le richieste economiche dei nerazzurri.

Il 33enne francese è stato identificato dal tecnico come l'uomo giusto per aggiungere esperienza al reparto offensivo e dare il cambio, quando occorre, a Lukaku e Lautaro. In questa stagione ha raccolto appena 5 presenze in Premier con la maglia dei Blues ed è ormai ai margini del progetto. L'interesse del club londinese per Gabriel Barbosa potrebbe dunque essere l'occasione giusta per portarlo a Milano. Sul brasiliano resta vigile anche il West Ham, mentre il Flamengo sembra essersi definitivamente tirato indietro, viste le richieste economiche del giocatore.