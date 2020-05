Inter, il Barcellona non può pagare la clausola ma Lautaro 'spinge' Marotta a trattare

LA SITUAZIONE

Le prossime elezioni presidenziali in casa Barcellona e la crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia hanno "complicato" l'affare Lautaro: in questa situazione il numero uno blaugrana Bartomeu non può esporsi e garantire il pagamento cash della clausola di 111 milioni presente nel contratto dell'argentino con l'Inter. Oltretutto, il mancato riscatto di Coutinho da parte del Bayern e le difficoltà nel piazzare il brasiliano, hanno complicato ancor più la situazione. Vero è, comunque, che Lautaro vuole raggiungere Messi: il Barcellona gli offre un contratto di 10 milioni netti all'anno, cifra cui l'Inter non vuole e può arrivare. E quindi? Quindi Marotta è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno dalla Spagna: al Barcellona servono almeno 70/80 milioni più un cartellino pesante (Arthur o Semedo) per convincere i nerazzurri che altrimenti restano forti di un contratto con il Toro valido fino al 2023. Al momento i catalani, però, non sono andati oltre i 60 milioni. Ma nessuno all'Inter vuole tenersi in casa un giocatore 'scontento', cosa per cui una trattativa verrà intavolata. Senza preconcetti o preclusione, cercando di salvaguardare l'interesse di tutti.

Nella consapevolezza che però il desiderio di Lautaro sia quella di raggiungere Messi (l'Inter vuole anche evitare di tenersi in casa un giocatore scontento) l'ad nerazzurro Marotta ha sondato il terreno per Timo Werner del Lipsia: se al momento il Liverpool è in netto vantaggio, questo non significa che i nerazzurri non credano nella possibilità di portare a Milano l'attaccante tedesco. Anzi, il primo obiettivo per l'eventuale post-Lautaro è proprio lui. Non lo è, invece, Aubameyang (al momento fuori dai radar interisti) mentre resta viva l'ipotesi Cavani, opportunità da cogliere (le famose 'opportunità' marottiane) qualora l'uruguagio rimanesse libero sul mercato dopo la scadenza con il Psg del prossimo 30 giugno.