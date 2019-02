Inter, Icardi rompe il silenzio: "Libertà"

27/02/2019

Mentre la moglie-agente Wanda Nara è volata a Dubai per un po' di relax, Mauro Icardi è ancora alle prese con i problemi al ginocchio e la situazione di frizione con Inter e spogliatoio. L'ex capitano nerazzurro ha fatto - per così dire - sentire la sua voce tornando a postare su Instagram. L'argentino ha pubblicato una sua foto in tribuna a San Siro durante Inter-Sampdoria, didascalia ed emoticon riprendono l'immagine sul cappellino: "Freedom", libertà, e un falco. Semplice sentimento o indizio futuro? Nel dubbio, Joao Cancelo (ex compagno ma anche giocatore della Juventus che potrebbe essere una delle destinazioni di Icardi in caso di addio all'Inter a fine stagione) ha messo mi piace...