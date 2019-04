Inter, Icardi divide i tifosi: la Curva lo insulta, il pubblico fischia

20/04/2019

Mauro Icardi spacca l'Inter. La Curva Nord dei nerazzurri, al 21' del primo tempo della sfida contro la Roma, ha iniziato a intonare cori e insulti contro l'ex capitano, seduto in panchina. Il resto dello stadio ha risposto fischiando sonoramente gli ultras come accaduto contro l'Atalanta al ritorno da titolare dell'argentino a San Siro due settimane fa. La reazione degli spettatori non è piaciuta alla Curva Nord, che ha così insultato anche il resto dei tifosi: "Siete sempre un pubblico di m...". Stessa scena al momento dell'ingresso in campo di Icardi al posto di Nainggolan nella ripresa.