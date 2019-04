Inter, i gol di Icardi e Nainggolan versione anti-Juve: ecco cosa serve per lo sprint Champions

28/04/2019

In casa Inter il rammarico resta. La squadra nerazzurra esce dal big match contro la Juve con un punto, sprecando di fatto un match-ball per ipotecare la qualificazione in Champions League . Primo tempo dominato dalla squadra di Spalletti, che però, a fine partita, sottolinea che "i gol li devi fare". I gol, appunto. E all'Inter mancano tanto quelli di Mauro Icardi, che sfodera due conclusioni nel primo tempo e poi sparisce dal campo: l'ultima rete su azione risale al 2 dicembre.

A sorpresa Spalletti decide di schierare Maurito dal 1', quel Maurito che quando vede il bianconero della Juve si scatena (otto gol in carriera). L'argentino dimostra di essere in crescita ma è ancora un lontano parente dell'Icardi cecchino infallibile: cerca più l'assist che la conclusione personale, quasi avesse paura di sbagliare. Da quel 2-2 all'Olimpico contro la Roma, due centri su rigore, uno il 15 dicembre nell'1-0 a San Siro contro l'Udinese e l'altro nel 4-0 a Marassi contro il Genoa il 3 aprile dopo il lungo periodo fuori squadra. Il rimpianto dell'Inter e di Spalletti ha anche un altro nome, guardando alla sfida contro la Juve, e si chiama Nainggolan. Da applausi a scena aperta il gol che ha sbloccato la partita - che ha ricordato quello realizzato da Maicon sempre ai bianconeri nell'aprile del 2010 - ma non solo: il belga corre e si batte come un leone e alla mezz'ora della ripresa esce dal campo stremato, tra gli applausi scroscianti dei suoi tifosi. Un giocatore mancato tantissimo alla causa nerazzurra, tra infortuni vari e comportamenti sopra le righe. "Chissà cosa sarebbe stato se...", si chiedono ora i sostenitori dell'Inter."Spero che il futuro mi regali una stagione, la prossima, senza infortuni - ha detto il Ninja nel dopo partita - Quest'anno è stato l'anno della disgrazia". Quele futuro per lui. E quale per Icardi? Intanto l'Inter si prende questo punto nella corsa alla Champions: sabato prossimo l'aspetta l'Udinese alla Dacia Arena, poi Chievo, trasferta a Napoli e chiusura a San Siro contro l'Empoli. Servono anche il gol del suo ex capitano, serve anche la cattiveria del Ninja anti Juve.