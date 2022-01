Inter: Gosens, primo allenamento ad Appiano

Primo giorno ad Appiano Gentile per Robin Gosens dopo le visite mediche di giovedì e la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2026. L'esterno tedesco, che arriva dall'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi (operazione da 25 milioni di euro più bonus), ha svolto allenamento in palestra proseguendo il suo programma di recupero: è fermo dal 29 settembre, quando contro lo Young Boys ha riportato una lesione di terzo grado al bicipite femorale della coscia destra.