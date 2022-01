Inter, il giorno di Gosens: è a Milano per le visite mediche

E' il giorno di Robin Gosens. L'esterno tedesco è a Milano per le visite mediche che precedono il suo passaggio all'Inter. L'ormai ex giocatore dell'Atalanta è arrivato al Coni alle 9 del mattino per ricevere l'idoneità sportiva. In giornata è attesa l'ufficialità: al club bergamasco andranno tra i 25 e i 27 milioni di euro, bonus compresi. Gosens arriva in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi e firmerà un contratto fino al 2026.