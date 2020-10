Inter, giallo Hakimi: forse era negativo già prima del Borussia

IL CASO

Come se non bastassero le difficoltà in campo e gli scarsi risultati, in casa Inter è scoppiato il caso Achraf Hakimi. I nerazzurri, infatti, sarebbero infuriati con l'Uefa perché il giocatore era risultato debolmente positivo nel test effettuato dai medici del massimo organo calcistico europeo, ma in un primo momento era stata comunicata la negatività. Come negativo è risultato il tampone 48 ore dopo aver dovuto saltare la partita d'esordio in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach.

Intanto, però, l'Inter si sta organizzando anche per avere il giocatore a disposizione per la trasferta di Genova. Se Hakimi dovesse risultare negativo anche all'ultimo tampone, verrebbe portato a Marassi sperando che il via libera dell'Ats, che certifichi la falsa positività di mercoledì, arrivi in tempo per scendere in campo contro il Grifone.