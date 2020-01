Inter, furia Lautaro: proteste e pugni a una vetrata e il derby è a forte rischio

FINALE INFUOCATO

Inter-Cagliari dal finale infuocato a San Siro con l'espulsione di Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro protesta contro l'arbitro Manganiello per un fallo non fischiato e viene inizialmente ammonito. Ma la rabbia dell'argentino non si placa e si vede sventolare il rosso diretto dopo essere andato faccia a faccia con il direttore di gara. E anche dopo l'espulsione viene trattenuto a fatica da Barella e da Borja Valero. Poi, uscendo dal campo, prende a calci e pugni una vetrata della scalinata che porta agli spogliatoi. Lautaro, follia finale: e adesso il derby è a forte rischio

































L'attaccante dell'Inter espulso per proteste dopo un fallo non concesso







































Al triplice fischio Manganiello viene accerchiato dalla panchina dell'Inter, mentre il team manager Lele Oriali cerca di allontanare i giocatori e lo staff. Il terzo portiere Berni corre in campo per raggiungere il direttore di gara e stringergli la mano polemicamente. E ora Lautaro rischia di pagare carissima la follia finale: tra due giornate, dopo la trasferta di Udine, infatti è in programma il derby di Milano e l'argentino potrebbe seriamente viverlo da spettatore. Tutto dipenderà dal referto dell'arbitro.