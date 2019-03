Inter, festa nello spogliatoio dopo la vittoria nel derby

17/03/2019

Come dopo ogni grande vittoria, la rituale fotografia di squadra nello spogliatoio. Marcelo Brozovic su Instagram ha mostrato come l'Inter ha festeggiato il successo nel derby contro il Milan: grande festa dei giocatori che sono scesi in campo ma anche chi non ha potuto come Nainggolan (infortunato e in tribuna). Tutti, tranne (ovviamente?) Mauro Icardi: l'ex capitano ha infatti seguito la partita da casa.