Serie A, Milan-Inter 2-3: i nerazzurri tornano al 3° posto

17/03/2019

Nel posticipo della 28.ma giornata, l'Inter trionfa nel derby e torna al terzo posto, a +2 sul Milan. A San Siro finisce 3-2 per i nerazzurri, che sbloccano il match al 3' con Vecino e poi trovano il raddoppio grazie a De Vrij in avvio di ripresa (51'). La squadra di Gattuso accorcia le distanze con il colpo di testa di Bakayoko (57'), ma al 67' Lautaro Martinez cala il tris su calcio di rigore. L'ultima rete ha la firma di Musacchio (71').

IL TABELLINO MILAN-INTER 2-3 Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (13' st Cutrone); Kessie (24' st Conti), Bakayoko, Paquetà (1' st Castillejo); Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Borini, Bertolacci, Zapata, Abate, Biglia, Caldara, Laxalt. All.: Gattuso Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic (23' st Borja Valero); Politano (39' st Candreva), Vecino (47' st Ranocchia), Perisic; Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Keita, Cedric, Dalbert. All.: Spalletti Arbitro: Guida Marcatori: 3' Vecino (I), 6' st De Vrij (I), 12' st Bakayoko (M), 22' st rig. Lautaro Martinez (I), 26' st Musacchio (M) Ammoniti: Brozovic, Vecino, Gagliardini (I); Rodriguez, Romagnoli, Suso, Conti (M) Espulsi: 45' st Spalletti (I) per proteste

LE STATISTICHE

• Era dal 1999 che l’Inter non rimaneva imbattuta per sei derby di Milano di fila in Serie A (serie che arrivò a 10).

• Il Milan non subiva più di due gol in un match di Serie A da agosto 2018 (v Napoli).

• I cinque gol in questo match sono arrivati da cinque marcatori differenti: non succedeva in un derby di Milano in Serie A da ottobre 2006 (7).

• L’Inter non trovava il successo in entrambe le sfide stagionali di campionato contro il Milan dalla stagione 2011/12 (1-0 all’andata, 4-2 al ritorno).

• La rete di Matías Vecino è la più rapida dall'inizio di un derby di Milano in Serie A da aprile 2011 (Pato per il Milan, dopo 43 secondi).

• Matías Vecino ha segnato entrambi i suoi due gol in questa Serie A nel corso dei primi sei minuti di gioco, dopo che i tre dello scorso campionato erano arrivati tutti dall’80° in avanti.

• Escludendo gli autogol, Hakan Calhanoglu ha partecipato attivamente a quattro degli ultimi nove gol in Serie A del Milan (una rete, tre assist).

• L'Inter ha subito sette dei suoi ultimi 10 gol in Serie A su palla inattiva.

• Per la seconda volta Lautaro Martínez segna e fornisce un assist nello stesso match con la maglia dell'Inter (la prima v Frosinone a novembre).

• Prima di Lautaro Martínez, l’ultimo giocatore dell’Inter a segnare nel suo derby d’esordio in campionato fu Antonio Candreva, nel novembre 2016.

• Gli ultimi sette gol del Milan in campionato sono arrivati da sette giocatori differenti.

• Per entrambi i marcatori del Milan - Tiemoué Bakayoko e Mateo Musacchio – si tratta della loro prima rete in Serie A.