Inter, Eriksen torna alla carica: "Perché non gioco? Chiedete a Conte..."

"Non voglio restare in panchina tutto l'autunno", aveva detto qualche settimana fa dal ritiro della Danimarca, lasciandosi andare a uno sfogo per un impiego discontinuo nell'Inter. "Almeno non è mia intenzione e spero che non sia neanche nelle intenzioni del club o dell’allenatore". Ora Christian Eriksen torna alla carica. "Perché gioco poco? Questa cosa va chiesta al tecnico Antonio Conte... Chiama l'allenatore e parla con lui, perché le decisioni sono le sue - ha detto durante un Q&A organizzato dalla Federcalcio danese rispondendo ai tifosi - Come gestisco le critiche? Sono diventato più bravo a non pensarci, perché tutti hanno un'opinione. Soprattutto adesso che mi sono trasferito in Italia. Si tratta di fidarsi di chi ti sta vicino e non sentire il resto".