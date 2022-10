Inter, emergenza attacco contro il Sassuolo: Correa ko, Lautaro con Dzeko

INTER

Il Tucu alle prese con un risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Lukaku al massimo in panchina al Camp Nou

© Ipp Ricaricata nel morale e nell'autostima dopo la vittoria di Champions League contro il Barcellona, l'Inter è pronta a rituffarsi nel campionato con l'obiettivo di recuperare i troppi punti persi per strada, con già quattro sconfitte in otto giornate. Per la sfida di sabato alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Simone Inzaghi deve però far fronte all'emergenza in attacco. Scelte più che obbligate per il tecnico nerazzurro, che dovrà fare a meno, oltre che di Lukaku, anche di Joaquin Correa, sostituito dopo 11' della ripresa contro il Barcellona e alle prese con un risentimento tendineo al ginocchio sinistro. "Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno", fa sapere l'Inter dopo gli esami clinici e strumentali cui è stato sottoposto il Tucu. Tornerà a disposizione la prossima settimana. Sabato sarà Lautaro-Dzeko.

Due soli attaccanti dunque a disposizione di Inzaghi, che spera nel ritorno al gol di Lautaro Martinez. Il Toro ha ritrovato la rete con la maglia dell'Argentina durante la pausa per le Nazionali ma che con quella dell'Inter non va a segno dalla gara contro la Cremonese del 30 agosto. Capitolo Lukaku: i tempi di Big Rom si sono allungati, meglio proseguire con cautela piuttosto che accelerare i tempi con il rischio di una pericolosa ricaduta. L'attaccante belga non ci sarà contro il Sassuolo e sta lavorando per rispondere 'presente' per la trasferta di mercoledì sera al Camp Nou contro il Barcellona in Champions League. Al momento, al massimo potrebbe andare in panchina: più probabile che si riveda il 16 contro la Salernitana.

Per quanto riguarda il resto della squadra, allarme rientrato per De Vrij, Dimarco e Darmian: solo crampi. Gosens e Asllani si candidano per un posto da titolari.