Agente Lautaro: "Inter sua priorità, in estate ha detto no a cifre impressionanti"

"Se il Bayern Monaco potrebbe tornare alla carica? Non mi stupirei perché ci sono sempre delle richieste. Ma oggi Lautaro ha le idee molto chiare". Inter e Argentina: queste le priorità dell'attaccante nerazzurro, come rivelato dal suo agente, Alejandro Camano. "Nell'ultimo mercato c'erano possibilità di andare via per cifre impressionanti ma ha capito che era meglio non cambiare", ha detto ancora in un'intervista rilasciata a Cesar Merlo, giornalista di TyC Sports. E ancora: "In futuro può succedere di tutto. L'Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club per lui appaiano sul mercato in maniera forte, ma lui non ha fretta e lascia che il calcio faccia i suoi passi".