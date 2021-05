Inter, è il giorno della festa scudetto: maxi turnover per la Samp, 3000 tifosi fuori da San Siro

INTER

Contro i blucerchiati spazio a chi ha giocato meno, Conte festeggia anche le duecento panchine in Serie A

Per l'Inter è finalmente arrivato il momento di festeggiare sul campo. Dopo aver celebrato lo scudetto a distanza lo scorso weekend, grazie al pareggio tra Atalanta e Sassuolo, i nerazzurri si preparano a godersi appieno il trionfo, con la vicinanza dei tifosi. La Questura di Milano ha infatti concesso a 3000 supporter di radunarsi fuori da San Siro, in un'area transennata grande a sufficienza da garantire il distanziamento, per salutare il pullman in arrivo allo stadio per il match contro la Samp. In occasione della sfida con i blucerchiati, per altro, Antonio Conte festeggerà anche le 200 panchine in Serie A. Getty Images

Sarà dunque un pomeriggio un po' più sobrio rispetto a quello di domenica scorsa, quando è scattata l'invasione di piazza Duomo subito dopo il triplice fischio della gara di Reggio Emilia. Almeno questo è quello che si augurano le forze dell'ordine, che comunque hanno ricevuto rassicurazioni in questo senso da parte degli ultras nerazzurri. La società, dal canto suo, ha sottolineato come "evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale". Nelle prossime due settimane, poi, si rifletterà sull'organizzazione delle celebrazioni finali, quando l'Inter potrà alzare la coppa della Serie A.

Per pensare al futuro, ai conti e al mercato, invece, ci sarà tempo. Ora la priorità è onorare le ultime quattro sfide di Serie A e chiudere alla grande la stagione. Contro gli uomini di Ranieri è previsto comunque un maxi turnover, per dar spazio a chi ha giocato meno: largo dunque a Ranocchia e D'Ambrosio, a Vecino e Gagliardini, a Sanchez in avanti, probabilmente in coppia con Lautaro Martinez. Se dovesse arrivare il successo Conte prolungherebbe una striscia positiva che dura ormai dal 6 gennaio e conquisterebbe la vittoria numero 136 su 200 partite da allenatore nella massima categoria. Mai nessuno come lui: Lippi e Ancelotti, non certo gli ultimi arrivati, lo seguono a distanza, con 107 vittorie nelle prime 200 in panchina.

La gara delle 18 contro i liguri segnerà anche l'esordio ufficiale del nuovo inno "I M Inter", firmato da Max Pezzali e Claudio Cecchetto e cantato dallo speaker Mirko Mengozzi: sarà la canzone che accompagnerà le partite casalinghe dei nerazzurri nelle prossime stagioni.