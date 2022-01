Inter, Dzeko recuperato per la Lazio: ma con Lautaro ci sarà Sanchez

Edin Dzeko torna in gruppo: anche il secondo tampone molecolare ha dato esito negativo, Simone Inzaghi (che non parlerà in conferenza stampa) recupera l'attaccante bosniaco per la sfida contro la Lazio. Il reparto al completo, comunque, non cambia i piani del tecnico dell'Inter, orientato a schierare la squadra che sarebbe dovuta scendere in campo contro il Bologna: in avanti spazio alla coppia Lautaro-Sanchez, con Correa che scalpita e Dzeko pronto eventualmente per il finale.

Getty Images