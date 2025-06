Inter, Dumfries: "Non ci siamo ancora ripresi dalla Champions. Le voci su Inzaghi? Leggevamo..."

Denzel Dumfries non è uno che parla tanto, almeno pubblicamente ("Nel privato è diverso, anche dopo il PSG ho avuto bisogno di confrontarmi con amici per sfogarmi"), ma quando lo fa regala sempre spunti: "Bisogna essere onesti, non si può dire che non sia successo niente. Chiaro che non ci siamo ancora del tutto ripresi mentalmente ma è normale, siamo esseri umani e non solo calciatori. Le finali le vinci o le perdi e noi l'abbiamo persa male: il Psg è stato più forte e non era la nostra giornata". L'esterno olandese, però, assicura che l'Inter è proiettata in avanti: "Bisogna accettare tutto questo e ricominciare e abbiamo tutto per riprovarci. Il mondo sa che possiamo arrivare in finale e il prossimo passo è dimostrare che possiamo vincerla: possiamo e vogliamo farlo". L'umore del gruppo resta alto, dunque: "Nessuno perderà mai l’orgoglio di giocare per uno dei club più importanti del mondo. La motivazione nel ripartire supera la delusione".