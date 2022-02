Inter, Dumfries: "Giochiamo un calcio fantastico, strada giusta per vincere"

INTER

L'olandese e il retroscena divertente sulla pasta: "In Italia si sono arrabbiati perché avevo aggiunto il pollo al sugo di pesto!"

Dopo un inizio di stagione in cui ha preso confidenza con nuova squadra e nuovo campionato, Denzel Dumfries si è preso l'Inter guadagnando sempre più spazio sulla fascia destra: "Siamo una grande squadra, giochiamo un calcio fantastico e ci divertiamo molto. Siamo sulla strada giusta, concentrati sulle vittorie e sono sicuro che andremo avanti così" le parole alla tv della Uefa. L'olandese racconta dell'approdo in nerazzurro nell'ultima estate: "Quando ho capito che l'Inter faceva sul serio per me, ho capito che sarebbe stato il club giusto". Getty Images

Poi un divertente aneddoto sulle abitudini culinarie in Italia: "Un paio di settimane fa tutti erano arrabbiati con me perché avevo aggiunto del pollo alla mia pasta al pesto: per loro è come un insulto alla pasta. Allora ho capito che non devo farlo più!".