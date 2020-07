Inter, distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra per Barella

L'INFORTUNIO

Antonio Conte perde Nicolò Barella per almeno due partite: gli esami sul centrocampista dell'Inter, che aveva saltato il match contro il Bologna, hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana quindi salterà il Verona giovedì e quasi certamente anche il Torino, match previsto proprio lunedì prossimo.

Barella tenterà di recuperare per Spal-Inter di giovedì 16 luglio. Con Sensi ancora non perfettamente recuperato, il centrocampo non si può dire in emergenza visto il rientro, ieri, di Brozovic ma Conte perde un'alternativa importante per le rotazioni in mezzo: considerati pure gli stop & go di Vecino si conferma un reparto particolarmente sfortunato per i nerazzurri.

Barella in questa stagione aveva già saltato sei partite per un infortunio al ginocchio tra fine novembre e inizio gennaio.